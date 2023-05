Wall Street fecha em queda com investidores à espera de dados de inflação e com dívida em foco

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 09/05/2023 - 17:52 Compartilhe

Por Carolina Mandl e Caroline Valetkevitch

NOVA YORK (Reuters) – Os índices de ações dos Estados Unidos fecharam em baixa nesta terça-feira, com investidores mais cautelosos antes do relatório do índice de preços ao consumidor dos Estados Unidos e de uma reunião entre líderes políticos norte-americanos para discutir o teto da dívida.

Investidores procurarão por pistas sobre se a inflação continua a diminuir no relatório do índice de preços ao consumidor do Departamento do Trabalho dos EUA previsto para quarta-feira.

As negociações sobre o teto da dívida dos EUA aumentam a cautela no mercado, já que operadores também aguardam uma atualização sobre os planos para o teto da dívida de uma reunião entre o presidente dos EUA, Joe Biden, o presidente da Câmara dos Deputados, o republicano Kevin McCarthy, e outros líderes do Congresso norte-americano na Casa Branca.

A preocupação é com um possível calote do governo já em 1º de junho, caso o Congresso não aja para resolver o impasse.

“No geral, é um dia relativamente ameno, mas tanto o teto da dívida quanto a inflação causam alguma ansiedade”, disse Randy Frederick, diretor-gerente de negociação e derivativos do Schwab Center for Financial Research.

O Dow Jones caiu 0,17%, para 33.561,81 pontos. O S&P 500 perdeu 0,46%, para 4.119,17 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq Composite recuou 0,63%, para 12.179,55 pontos.

