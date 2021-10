Wall Street fecha em alta com otimismo sobre acordo de teto da dívida dos EUA

Por Noel Randewich e Shreyashi Sanyal

(Reuters) – O mercado acionário dos EUA fechou em alta nesta quarta-feira, com investidores mais otimistas pela perspectiva de democratas e republicanos no Congresso chegarem a um acordo para evitar o calote da dívida do governo.

O principal republicano do Senado dos EUA, Mitch McConnell, disse que seu partido apoiará uma extensão do teto da dívida federal até dezembro. Isso evitaria um calote histórico com o potencial de gerar graves impactos econômicos.

A oferta de McConnell pode ajudar a solucionar um impasse de meses entre os democratas do presidente Joe Biden e os republicanos de McConnell em torno da elevação do teto da dívida de 28,4 trilhões de dólares.

As ações caíram durante grande parte da sessão, depois que uma dado forte de empregos no setor privado em setembro alimentou apostas de que o Federal Reserve possa começar a reduzir o estímulo monetário em breve.

O Dow Jones subiu 0,3% para terminar em 34.416,99 pontos, enquanto o S&P 500 ganhou 0,41% para 4.363,55 pontos, e o Nasdaq Composite teve alta de 0,47%, a 14.501,91 pontos.

As ações de crescimento de mega capitalização da Amazon e da Microsoft subiram mais de 1% depois que o rendimento do título do Tesouro dos EUA de dez anos recuou de máximas de três meses no início da tarde. US/

O Relatório Nacional de Emprego da ADP mostrou que o setor privado criou 568.000 empregos no mês passado. Economistas ouvidos pela Reuters previam um aumento de 428.000 empregos.

