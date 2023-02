Wall Street fecha em alta com investidores focados em dados de inflação dos EUA

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 13/02/2023 - 18:18 Compartilhe





Por Noel Randewich

(Reuters) – Wall Street fechou em alta nesta segunda-feira, com investidores no aguardo de dados de inflação dos Estados Unidos que devem indicar a trajetória dos futuros aumentos da taxa de juros do Federal Reserve, enquanto a Meta Platforms avançou após uma notícia de que a controladora do Facebook planeja novas demissões.

Segundo dados preliminares, o S&P 500 ganhou 1,15%, para 4.137,48 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq subiu 1,49%, para 11.892,24 pontos. O Dow Jones avançou 1,11%, para 34.243,72 pontos.





