Wall Street fecha em baixa modesta após relatório de empregos

Por Chuck Mikolajczak

NOVA YORK (Reuters) – O índice S&P 500 fechou ligeiramente em baixa nesta sexta-feira, embora os principais índices tenham se recuperado em relação aos seus piores níveis do dia, depois que o relatório de vagas de emprego dos Estados Unidos de novembro alimentou expectativas de que o Federal Reserve manterá sua trajetória de alta da taxa de juros para combater a inflação.

O relatório de empregos do Departamento do Trabalho dos Estados Unidos mostrou que as vagas de trabalho fora do setor agrícola aumentaram em 263 mil, acima das expectativas de 200 mil, e o crescimento salarial acelerou mesmo com preocupações mais intensas com a recessão. A taxa de desemprego nos EUA permaneceu inalterada, como esperado, em 3,7%. Investidores têm procurado por sinais de fraqueza no mercado de trabalho, especialmente nos salários, como um precursor de um arrefecimento mais rápido da inflação que permitirá ao Fed desacelerar e, eventualmente, interromper seu atual ciclo de alta de juros. O Dow Jones Industrial Average subiu 0,1%, para 34.429,88 pontos. O S&P 500 perdeu 0,12%, para 4.071,7 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq caiu 0,18%, para 11.461,50 pontos. Os principais índices registraram uma segunda semana consecutiva de ganhos, com o S&P 500 em alta de 1,13%, o Dow Jones ganhando 0,24% e o Nasdaq subindo 2,1%. Empresas de crescimento e tecnologia, como Apple, com queda de 0,34%, e Amazon, com baixa de 1,43%, foram pressionadas por preocupações com elevações dos juros, mas reduziram as perdas à medida que os rendimentos dos Treasuries recuaram durante o dia em relação a máximas anteriores. O índice de crescimento do S&P 500 cedeu 0,29%, enquanto as ações de tecnologia estavam entre as de pior desempenho entre os 11 principais setores do S&P 500, com queda de 0,55%.

