Wall Street fecha em forte queda por temores de Fed agressivo

Por Noel Randewich e Bansari Mayur Kamdar

(Reuters) – Wall Street encerrou em queda expressiva nesta segunda-feira, com investidores preocupados com uma reunião do Federal Reserve no final desta semana em Jackson Hole, Wyoming, em que a expectativa é de que banco central dos Estados Unidos reforce seu forte compromisso em conter a inflação.

De acordo com dados preliminares, o S&P 500 perdeu 2,12%, para 4.138,83 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq cedeu 2,52%, para 12.385,14 pontos. O Dow Jones caiu 1,88%, para 33.074,02 pontos.