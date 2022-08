Wall Street fecha em queda com dados sobre empregos reacendendo temor de alta de juros

reuters 05/08/2022 - 17:36 Compartilhe

Por Noel Randewich e Devik Jain

(Reuters) – Wall Street encerrou em queda nesta sexta-feira, sob pressão de Tesla e outras ações relacionadas à tecnologia, depois que um sólido relatório de empregos torpedeou o otimismo recente de que o Federal Reserve pode afrouxar sua campanha agressiva para domar a inflação.

O índice S&P 500 fechou em queda de 0,16%, a 4.145,19 pontos. O Dow Jones subiu 0,23%, a 32.803,47 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq Composite recuou 0,5%, a 12.657,56 pontos.

Dados mostraram que os empregadores norte-americanos contrataram muito mais trabalhadores do que o esperado para julho, o 19º mês consecutivo de expansão das folhas de pagamento, e a taxa de desemprego caiu para uma mínima pré-pandemia de 3,5%.

O relatório se somou a números recentes que pintam um quadro animador da maior economia do mundo, que contraiu no primeiro semestre do ano. A força dos dados reduziu expectativas de investidores de que o Fed poderia diminuir sua série de aumentos de juros com o objetivo de esfriar a economia.

“É tudo sobre o Fed. Um relatório de empregos muito forte, como o que tivemos, pressiona o Fed a apertar (a política monetária) por mais tempo”, disse Adam Sarhan, presidente executivo da 50 Park Investments.

“O mercado está com medo de que o Fed suba demais os juros novamente. Se eles apertarem muito e por muito tempo, isso causará um pouso forçado, uma recessão profunda.”

Tesla caiu 6,6% e pesou fortemente no S&P 500 e no Nasdaq. Meta Platforms, controladora do Facebook, perdeu 2% e Amazon caiu 1,2%, também puxando para baixo o índice.

O foco agora muda para dados de inflação a serem divulgados na próxima semana. A expectativa é que a inflação anual fique em 8,7% em julho, de 9,1% em junho.