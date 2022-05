Wall Street fecha em alta após pregão volátil antes de reunião do Fed

Por Devik Jain e Echo Wang





(Reuters) – As ações de Wall Street fecharam em alta nesta terça-feira, depois de uma sessão agitada na qual cada um dos principais índices oscilou entre ganhos e perdas conforme teve início uma importante reunião de política monetária do Federal Reserve, o banco central norte-americano.

O índice S&P 500 fechou em alta de 0,48%, a 4.175,48 pontos. O Dow Jones subiu 0,20%, a 33.128,79 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq Composite avançou 0,22%, a 12.563,76 pontos.

Nove dos 11 principais setores do índice S&P 500 subiram. Energia e financeiro tiveram alta de 2,9% e 1,3%, respectivamente. O índice de bancos do S&P 500 avançou 2%, após o Citigroup Inc ganhar 2,9%.

Os holofotes permanecem na coletiva de imprensa do chair do Federal Reserve, Jerome Powell, na quarta-feira, para comentários sobre a futura trajetória da taxa de juros e redução do balanço patrimonial.

Em abril, Wall Street foi golpeado por incertezas em torno da capacidade do Fed de projetar um pouso suave para a economia, balanços mistos de algumas grandes empresas de crescimento, a guerra na Ucrânia e lockdowns relacionados à pandemia na China.

O índice de tecnologia Nasdaq caiu quase 13,3% no mês passado, seu pior desempenho mensal desde outubro de 2008, com as ações de alto crescimento altamente valorizadas sendo pressionadas pelo aumento dos juros.