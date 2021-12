Wall Street fecha em queda com investidores de olho em Fed e Ômicron

Por Shreyashi Sanyal e Noel Randewich

(Reuters) – Wall Street fechou em baixa nesta segunda-feira, com as ações da Carnival Corp e de várias companhias aéreas caindo conforme investidores se preocupavam com o impacto da variante Ômicron do coronavírus enquanto aguardavam uma reunião do Federal Reserve (Fed, banco central norte-americano) que ocorre esta semana.

De acordo com dados preliminares, o S&P 500 perdeu 0,92%, para 4.668,46 pontos, enquanto o Nasdaq Composite recuou 1,41%, para 15.409,72 pontos. O Dow Jones caiu 0,87%, para 35.657,01 pontos.

Saiba mais