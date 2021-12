Wall Street fecha em alta com redução de preocupações com vírus

Por Devik Jain e Shreyashi Sanyal e Sinéad Carew

(Reuters) – Os principais índices de Wall Street fecharam em alta nesta segunda-feira, com setores economicamente sensíveis e ações relacionadas a viagens disparando conforme investidores se sentiram encorajados por comentários otimistas de uma autoridade de alto escalão do governo dos EUA sobre a variante mais recente da Covid-19.

Embora a cepa Ômicron da Covid-19 tenha causado alarme e a imposição de algumas novas restrições ao redor do mundo, investidores pareceram ter sido tranquilizados quando o dr. Anthony Fauci, a principal autoridade em doenças infecciosas dos EUA, disse à CNN que “até agora, não parece haver um alto grau de severidade”. No entanto, ele afirmou que mais estudos são necessários.

King Lip, estrategista-chefe de investimentos da Baker Avenue Asset Management, em San Francisco citou a notícia de que o banco central da China diminuiria a quantidade de dinheiro que bancos devem manter em reserva, o que pode potencialmente impulsionando empresas estrangeiras que vendem produtos na China, bem como na economia chinesa, como estímulo para alta do mercado.

O Dow Jones avançou 1,87%, para 35.227,03 pontos, o S&P 500 ganhou 1,17%, para 4.591,67 pontos, e o Nasdaq Composite subiu 0,93%, para 15.225,15 pontos.

Os principais índices de Wall Street têm oscilado descontroladamente desde 26 de novembro quando investidores digeriram as notícias da cepa Ômicron da Covid-19 e os comentários do chair do Federal Reserve, Jerome Powell, na semana passada sobre uma redução mais rápida da compra de títulos do governo para combater o aumento da inflação.

O resultado do S&P nesta segunda-feira ficou 2,3% abaixo de onde era negociado antes que investidores começassem a reagir ao vírus Ômicron.

