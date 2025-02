Wall Street fecha com resultados mistos, entre Nvidia e tarifas

A Bolsa de Valores de Nova York encerrou o pregão desta quarta-feira (26) sem uma tendência definida, ainda afetada pela incerteza em torno das tarifas anunciadas pelo governo Trump e na expectativa pela publicação dos resultados da Nvidia.

O índice Dow Jones caiu 0,43%, enquanto o tecnológico Nasdaq subiu 0,26% e o ampliado S&P 500 fechou praticamente estável (+0,01%).

Os investidores estão operando “em um entorno muito incerto”, disse à AFP Art Hogan, da B. Riley Wealth Management. “Há incerteza sobre o que vão significar as novas políticas da administração Trump para a economia americana”, acrescentou o analista.

“É difícil para os investidores ter uma ideia real do que está sendo dito e do que será feito”, comentou Hogan.

Segundo o analista, este clima de incerteza está empurrando os agentes do mercado para a “segurança” dos títulos públicos.

O rendimento dos papéis da dívida pública americana com vencimento em dez anos caiu para 4,25%, contra os 4,29% da véspera. Uma semana antes, estava em torno de 4,53%.

Quanto aos indicadores, Wall Street espera agora com impaciência a publicação na sexta-feira do índice de preços PCE, o preferido do Federal Reserve (Fed, o banco central americano). Este índice subiu para 2,6% em 12 meses em dezembro. A meta do Fed é chegar a uma inflação de 2% anual.

O mercado de ações americano também estava na expectativa da publicação dos resultados trimestrais da gigante dos semicondutores Nvidia, “o nome mais importante no mundo da inteligência artificial (IA)”, segundo Hogan.

A segunda maior empresa do mundo em volume de capitalização em bolsa fechou o dia no azul (+3,76%), antes de anunciar que tinha voltado a superar as expectativas em seus resultados do quarto trimestre do ano fiscal que acaba de se encerrar.

Além disso, seu CEO, Jensen Huang, afirmou que a demanda por seu novo chip Blackwell é “incrível”.

O grupo com sede em Santa Clara (Califórnia) obteve um lucro líquido de 22,1 bilhões de dólares (R$ 127,6 bilhões) nos três meses compreendidos entre novembro e janeiro, um aumento de 80%, segundo um comunicado publicado nesta quarta-feira.

Ainda no mercado de ações, a gigante automobilística americana General Motors ganhou impulso (+3,75%) após anunciar um aumento de seus dividendos trimestrais e o lançamento de um novo programa de recompra de ações avaliado em 6 bilhões de dólares (R$ 34,6 bilhões).

Por sua vez, a fabricante de veículos elétricos Tesla continuou caindo (-3,96%) após o colapso do dia anterior, pois suas vendas se reduziram pela metade na Europa.

