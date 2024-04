Wall Street fecha com resultados mistos e atenta à inflação

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 03/04/2024 - 18:36 Para compartilhar:

A Bolsa de Nova York fechou sem direção definida nesta quarta-feira (3), em um mercado particularmente atento à inflação nos Estados Unidos.

No fechamento, o índice industrial Dow Jones perdeu 0,11%, o tecnológico Nasdaq ganhou 0,23% e o índice ampliado S&P 500 subiu 0,11%.

A bolsa abriu o dia no vermelho, após dados sobre a criação de empregos no setor privado superiores ao esperado.

Precisamente, a pesquisa mensal da ADP/Stanford Lab relatou a criação de 184 mil empregos, contra os 150 mil esperados para março pelo mercado no setor privado, um dado que mostra a força da economia dos Estados Unidos em um momento em que as altas taxas de juros deveriam afetar a atividade para conter a inflação.

Mas o humor do mercado mudou com a publicação do relatório do Instituto de Gestão de Fornecimento (ISM), que mostrou uma desaceleração nos preços pagos no setor de serviços, o mais observado pelo Federal Reserve (Fed, o banco central americano).

Tom Cahill, da Ventura Wealth Management, destacou que este indicador está “altamente correlacionado” com o índice de preços PCE, referência do Fed para medir a inflação. Este dado publicado nesta quarta-feira “deveria, portanto, fazer o PCE cair”, explicou.

As declarações do presidente do Fed, Jerome Powell, em uma conferência na Universidade de Stanford, também deixaram o mercado satisfeito.

Os dados macroeconômicos recentes “não alteram o panorama geral” com uma “inflação que converge para 2% [anual, a meta do Fed] de forma um tanto caótica”, explicou Powell.

“As últimas projeções [do Fed] previam três reduções nas taxas este ano”, lembrou Cahill. “Powell poderia ter indicado ao mercado que essas previsões não se alinhavam com o que vai acontecer. Mas ele não o fez”, então “nada mudou realmente”.

O mercado não mostrou, no entanto, euforia, e até o Dow Jones encerrou em baixa.

Entre as ações do dia, o grupo de entretenimento Disney teve uma queda de 3,13% depois que sua assembleia de acionistas votou a favor da nomeação dos 12 candidatos ao conselho recomendados pelos administradores.

É uma derrota para o investidor ativista Nelson Peltz, que havia apresentado sua candidatura e a de um aliado, ex-membro do grupo, para tentar influenciar a gestão do gigante do entretenimento.

Informações da agência Bloomberg que relataram um próximo aumento nas tarifas do Spotify em vários países, especialmente no Reino Unido, impulsionaram as ações da empresa de streaming em 8,23%.

Já a Intel perdeu 8,22% após a publicação de um documento que relatou uma perda de US$ 7 bilhões em sua atividade de fabricação de semicondutores concebidos por terceiros.

tu/mr/llu/am

