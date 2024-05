Wall Street fecha com resultados mistos, Dow Jones se destaca

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 31/05/2024 - 19:27 Para compartilhar:

A bolsa de Nova York fechou esta sexta-feira (31) com resultados mistos após um dia agitado, que viu uma movimentação dos portfólios de investimento em direção aos valores tradicionais do Dow Jones.

O índice Dow Jones subiu 1,51% e o S&P 500 0,80%, enquanto o Nasdaq terminou praticamente estável (-0,01%).

Wall Street abriu em alta, impulsionada pelos dados de inflação nos Estados Unidos publicados antes da abertura.

A inflação se manteve estável em abril, um alívio para os americanos após o aumento no início do ano que trouxe aos mercados o temor de que as taxas de juros altas se prolonguem por muito mais tempo.

O índice PCE de inflação, o preferido pelo Federal Reserve (Fed, banco central americano), publicado nesta sexta-feira, registrou um aumento de preços anual em abril de 2,7% e de 0,3% em relação a março.

Os dados estão em linha com o esperado pelos analistas.

A inflação subjacente, uma medida-chave para a economia, que exclui os preços mais voláteis de alimentos e energia, também se manteve estável na medição anual, em 2,8%, mas na comparação mensal teve até mesmo uma ligeira queda de 0,2%.

“O relatório foi um alívio, na medida em que o índice subjacente registrou seu menor avanço em quatro meses”, comentou Chris Low, da FHN Financial.

Mas, após um bom começo, alguns índices mudaram de tendência, com o Nasdaq chegando a registrar uma perda de quase 2% em alguns momentos.

“O apetite pelo risco se dissipa sem novos catalisadores”, estimou Fawad Razaqzada, da StoneX.

“O mercado parece um pouco cansado”, disse Angelo Kourkafas, da Edward Jones. “Os valores de crescimento perdem impulso”, particularmente no setor tecnológico.

Nvidia (-0,78%), Amazon (-1,61%) e Broadcom (-2,60%) perderam terreno.

“Tradicionalmente, ocorre alguma mudança nos portfólios [de investimento] e algumas vendas” no final do mês, acrescentou Kourkafas.

Apesar do desempenho desta sexta-feira, o Nasdaq ganhou 6,8% em maio, enquanto o Dow Jones subiu 2,3% e o S&P 500 4,8%.

As mudanças nas carteiras beneficiaram os valores mais tradicionais.

Apesar da queda do petróleo, ExxonMobil (+2,87%) e Chevron (+2,55%) subiram. Os bancos JPMorgan Chase (+1,66%) e Goldman Sachs (+1,40%), assim como a Boeing (+2,81%), também tiveram valorizações.

Entre os destaques do dia esteve a Gap (+28,60%), que disparou após publicar um crescimento de suas vendas trimestrais em suas quatro marcas de roupa (Gap, Banana Republic, Old Navy e Athleta).

