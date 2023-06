AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 29/06/2023 - 18:05 Compartilhe

Wall Street fechou com resultados mistos nesta quinta-feira, após a revisão para cima do PIB americano no primeiro trimestre.

O Dow Jones subiu 0,80% e o Nasdaq fechou estável. O S&P 500 teve alta de 0,45%.

