Wall Street fecha com resultados mistos após impulso do setor tecnológico

A Bolsa de Valores de Nova York fechou em alta no geral nesta quarta-feira (12), obtendo uma recuperação técnica após várias sessões consecutivas de queda, impulsionada sobretudo pelo setor tecnológico.

O índice Dow Jones Industrial caiu 0,20%, enquanto o tecnológico Nasdaq subiu 1,22% e o ampliado S&P 500, 0,49%.

A alta se explica em parte pelos dados de inflação nos Estados Unidos.

O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) caiu para 2,8% em 12 meses em fevereiro nos Estados Unidos, um comportamento melhor que o esperado após quatro meses seguidos de avanço na inflação, segundo dados do Departamento do Trabalho publicados nesta quarta.

No mês, o CPI avançou 0,2%, em comparação com 0,5% em janeiro com relação a dezembro.

Para fevereiro, os analistas esperavam um aumento de 2,9% em 12 meses e de 0,3% no mês, segundo o consenso da MarketWatch.

A inflação subjacente – que exclui os preços voláteis dos alimentos e da energia – também caiu: foi de 0,2% em um mês (contra 0,4% em janeiro) e de 3,1% em um ano (contra 3,3% no mês passado).

Contudo, segundo Karl Haeling, analista da LBBW, a recuperação pode ter mais a ver com questões técnicas.

“As ações tecnológicas foram as mais atingidas, portanto são as que se recuperam mais”, exemplificou.

Os mercados americanos foram duramente afetados no começo da semana por temores de que a política de aumento de tarifas de Donald Trump provoque uma recessão.

Ações como Nvidia, Meta Platforms e Tesla lideraram a recuperação nesta quarta.

bys-tmc/mlm/mr/dga/rpr/am

S&P Global Ratings

Nvidia