Wall Street fecha com resultados mistos

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 22/10/2024 - 19:12 Para compartilhar:

Wall Street fechou nesta terça-feira com resultados mistos, oscilante após o forte aumento das taxas dos títulos do Tesouro, embora as perspectivas do mercado sejam positivas.

O índice Dow Jones caiu 0,02%, o Nasdaq subiu 0,2% e o S&P 500 teve baixa de 0,1%.

“Acredito que haja uma tensão devido ao fato de as taxas dos títulos estarem aumentando, o que, obviamente, significa que eles são mais competitivos do que as ações”, explicou Tom Cahill, da Ventura Wealth Management.

tu/ktr/ag/arm/lb

TESORO

S&P Global Ratings

General Motors

BOEING