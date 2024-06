Wall Street fecha com novos recordes e Nvidia se torna empresa mais valiosa da bolsa

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 18/06/2024 - 20:26 Para compartilhar:

A Bolsa de Valores de Nova York fechou em alta nesta terça-feira (18), com novos recordes para Nasdaq e S&P 500. Além disso, a gigante dos semicondutores Nvidia se tornou a empresa de maior capitalização em bolsa no mundo.

Nasdaq e S&P 500 avançaram, respectivamente, 0,03% e 0,25%, enquanto o principal índice da NYSE, o Dow Jones Industrial, subiu 0,15%.

Trata-se do sétimo recorde consecutivo para o Nasdaq. Já o S&P 500 alcançou hoje seu 31º máximo histórico desde o início do ano.

O dia ficou marcado pela consagração da Nvidia (+3,51%) como a empresa mais valiosa em bolsa em todo o mundo, superando Microsoft e Apple.

No fechamento do pregão, o grupo de Santa Clara (Califórnia), ícone da revolução da inteligência artificial (IA) generativa, valia 3,335 trilhões de dólares (R$ 18 trilhões).

“Os microchips GPU de Nvidia são o novo ouro ou o novo petróleo do setor tecnológico”, opinam os analistas da Wedbush Securities.

Para eles, Nvidia, Apple e Microsoft estão “na corrida rumo aos 4 trilhões de dólares de valor em bolsa”.

“A indústria dos semicondutores é o maior setor do S&P 500”, destacou Angelo Zino, da consultoria CFRA. “Assumiu a dianteira nos últimos 15 a 18 meses. Isso mostra até que ponto o mundo mudou”, ressaltou.

“A Nvidia é a empresa que mais gera valor no mundo neste momento”, afirmou Adam Sarhan, da 50 Park Investments. “Trata-se do início do boom da IA”, acrescentou.

Desde o lançamento do ChatGPT em novembro de 2022, a capitalização da Nvidia se multiplicou por oito.

Alguns concorrentes da fabricante de microprocessadores também fecharam em alta, como Qualcomm (+2,19%), Arm (+8,63%) e Micron (+3,80%).

O dia começou bem para a Bolsa de Nova York com a publicação de um dado de produção industrial, que avançou 0,9% em maio na medição mês a mês, acima do 0,3% esperado pelos economistas.

Isso também beneficiou outros papéis, destacou Art Hogan, da B. Riley Wealth Management, como os avanços de Dow (+0,38%), Caterpillar (+0,85%) e Home Depot (+1,25%).

