Wall Street fecha com alta moderada após dados da inflação

A bolsa de Nova York, que começou o dia com entusiasmo depois que os números da inflação nos Estados Unidos atenderam as expectativas, perdeu impulso e fechou com alta moderada nesta quinta-feira (10).

O índice industrial Dow Jones subiu 0,15%, enquanto o tecnológico Nasdaq fechou em alta de 0,12% e o S&P 500, que tinha acumulado 1,22% durante o dia, se manteve praticamente estável no fechamento (0,03%).

A inflação interanual nos Estados Unidos acelerou e terminou em 3,2% em julho frente a 3% em junho.

Em termos mensais, os preços se mantiveram quase estáveis, com taxa de 0,2%.

