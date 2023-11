Wall Street encerra com tendências mistas seu melhor mês do ano

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 30/11/2023 - 20:08 Para compartilhar:

A Bolsa de Valores de Nova York encerrou sem tendência definida nesta quinta-feira (30), a última sessão de novembro, o melhor mês do ano até o momento para os índices.

O Dow Jones subiu 1,47%, a 35.950,89 pontos, o tecnológico Nasdaq caiu 0,23%, a 14.226,22, e o índice ampliado S&P 500 cresceu 0,38%, a 4.567,80.

Ao longo do mês, o Dow Jones e o S&P 500, o mais representativo do mercado americano, avançaram mais de 8%, enquanto o Nasdaq subiu cerca de 10%.

Novembro foi o melhor mês desde julho de 2022 para o S&P 500 e o Nasdaq, enquanto o Dow Jones teve seu melhor desempenho mensal desde outubro de 2022.

No entanto, nesta quinta-feira, o setor tecnológico não acompanhou o ritmo do Dow Jones, parecendo estar desapontado com os números de inflação dos Estados Unidos.

Em outubro, a inflação continuou em queda: 3,0% em um ano, em comparação com 3,4% em setembro, de acordo com o índice PCE, indicador preferido pelo Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA).

Durante o mês, os preços permaneceram estáveis em novembro (+0,0%), enquanto no mês anterior haviam aumentado 0,4%.

Mas a inflação de base, excluindo os custos de alimentos e energia, que o Fed presta muita atenção, permanece de pé.

Apresenta um aumento de 0,2% mensal e 3,5% anual, “ainda muito acima da meta de 2% do Fed”, destacou Patrick O’Hare da Briefing.com.

A inflação “está avançando na direção certa, felizmente, mas não de uma maneira que sugira que o Fed reduzirá as taxas em breve”, acrescentou. As empresas de tecnologia são muito sensíveis às taxas de juros, e a alta do investimento torna suas expectativas de lucros mais caras.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias