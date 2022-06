Wall Street devolve ganhos iniciais com perdas em ações de crescimento

Por Shreyashi Sanyal e Amruta Khandekar

(Reuters) – Os principais índices de Wall Street mostravam piora após uma abertura em alta nesta segunda-feira, conforme um rali da semana passada provocado pelo alívio de preocupações com a inflação perdia força, com as ações de alto crescimento liderando a baixa.





“Tivemos um bom rali na semana passada, então acho que estamos vendo um pouco de realização de lucros nesta manhã”, disse Dennis Dick, operador da Bright Trading LLC.

“As ações que mais subiram na semana passada são as mais atingidas aqui hoje.”

O índice Nasdaq Composite, com forte peso de papéis de tecnologia e que disparou 7,5% na semana passada, tinha o pior desempenho entre os três principais índices de Wall Street na sessão.

Os investidores apostavam que o recuo dos preços do petróleo em relação a máximas em três meses atingidas em junho potencialmente aliviará as pressões inflacionárias, provavelmente levando o Federal Reserve a moderar sua agressiva conduta de aperto monetário.

No entanto, dados desta segunda-feira mostraram que os novos pedidos e envios de bens de capital fabricados nos EUA aumentaram solidamente em maio, apontando para força sustentada nos gastos das empresas com equipamentos no segundo trimestre.

Os preços do petróleo também voltavam para território positivo, elevando o índice de energia do S&P 500 em 2,2% e reduzindo expectativas de arrefecimento da inflação devido aos preços mais baixos da energia.

O banco central dos EUA tem elevado os juros rapidamente para domar a inflação mais alta em 40 anos, alimentando temores de que suas ações possam levar a maior economia do mundo a uma recessão.

Às 12:08 (de Brasília), o índice S&P 500 ganhava 0,12%, a 3.916,55 pontos, enquanto o Dow Jones subia 0,07%, a 31.522,94 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq Composite recuava 0,15%, a 11.590,00 pontos.