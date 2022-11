Wall Street cai por temores de bloqueios mais rígidos contra a Covid-19 na China

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 21/11/2022 - 18:35 Compartilhe

Por Carolina Mandl

(Reuters) – Os principais índices de Wall Street fecharam em baixa nesta segunda-feira por temores de que a China possa retomar medidas mais rígidas para combater a Covid-19, depois de o país dizer que enfrenta seu teste mais severo da pandemia. Pequim disse nesta segunda-feira que fecharia empresas e escolas nos distritos mais atingidos e endureceria as regras para a entrada na cidade, à medida que as infecções aumentaram, o que assustou investidores.

Segundo dados preliminares, o S&P 500 perdeu 0,38%, para 3.950,29 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq Composite recuou 1,09%, para 11.024,54 pontos. O Dow Jones caiu 0,13%, para 33.703,48 pontos.

O volume de negociação foi reduzido nesta segunda-feira e provavelmente diminuirá conforme se aproxima o feriado de Ação de Graças norte-americano na quinta-feira, o que deixa os mercados mais propensos à volatilidade.

As ações reduziram as perdas mais cedo, depois que a presidente do Federal Reserve de San Francisco, Mary Daly, comentou que autoridades precisam ter cuidado para evitar uma “recessão dolorosa”.

O setor de energia do S&P 500 caiu quase 3% nesta segunda-feira, para seu nível mais baixo em quatro semanas, com os preços do petróleo em baixa de mais de 5% após uma reportagem de que a Arábia Saudita e outros produtores de petróleo da Opep estavam discutindo um aumento na produção. O índice, no entanto, reduziu as perdas depois que a Arábia Saudita negou negociações sobre isso.

