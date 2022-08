Wall Street cai mais de 1% com medo de Fed agressivo

reuters 22/08/2022 - 12:02 Compartilhe

Por Bansari Mayur Kamdar e Devik Jain

(Reuters) – Os principais índices de Wall Street caíam mais de 1% nesta segunda-feira em um início de semana sombrio, com investidores preocupados com sinais agressivos dos formuladores de política monetária do Federal Reserve em um cenário de desaceleração do crescimento econômico.

Todos os onze principais setores do S&P 500 caíam na abertura, com as ações de tecnologia da informação , consumo discricionário e serviços de comunicação, todos sensíveis à taxa de juros, entre as principais perdedoras.

Empresas de alto crescimento como a Apple Inc. e Tesla Inc caíam 1,4% e 2,4%, respectivamente.

Uma sequência de quatro semanas de alta para o Nasdaq e o S&P 500 foi interrompida na semana passada depois que as ações de crescimento caíram quando o rendimento do Treasury de referência de 10 anos atingiu quase 3% por temores com a inflação.

O índice de volatilidade CBOE , o medidor de medo de Wall Street, subia nesta segunda-feira para 23,26, seu nível mais alto em mais de duas semanas.

As esperanças de uma postura menos agressiva do Fed e fortes ganhos trimestrais ajudaram o benchmark S&P 500 recuperar quase 14,5% de suas baixas de meados de junho, após um início de ano difícil.

O foco desta semana está no discurso do presidente do Fed, Jerome Powell, em uma conferência de bancos centrais em Jackson Hole, na sexta-feira, para mais dicas sobre a trajetória de aperto da política monetária.

O Fed aumentará os juros em 50 pontos-base em setembro, segundo economistas consultados pela Reuters.

Os operadores também esperam uma chance um pouco maior de uma alta de 50 pontos-base ao invés de um terceiro aumento de 75 pontos-base, ainda que vários formuladores de política monetária tenham reagido contra expectativas de uma postura menos agressiva e enfatizado a luta contra a inflação

Investidores ansiosos por pistas sobre a força da economia em meio a crescentes temores de uma recessão também acompanharão de perto indicadores sobre a atividade empresarial, a segunda estimativa do PIB do segundo trimestre e leitura da confiança do consumidor da Universidade de Michigan.

Às 11:57 (de Brasília), o índice S&P 500 perdia 1,63%, a 4.159,68 pontos, enquanto o Dow Jones caía 1,52%, a 33.193,44 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq Composite recuava 1,90%, a 12.463,59 pontos. O índice pan-europeu STOXX 600 caía 1,01%, a 432,93 pontos.

(Reportagem de Bansari Mayur Kamdar e Devik Jain em Bengaluru)