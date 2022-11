Wall Street cai conforme investidores avaliam a trajetória de política monetária do Fed

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 14/11/2022 - 19:10 Compartilhe

Por Lewis Krauskopf e Ankika Biswas e Amruta Khandekar

(Reuters) – Os principais índices de Wall Street fecharam em queda nesta segunda-feira, com os setores imobiliário e de consumo discricionário marcando amplas quedas, à medida que investidores digeriam comentários de autoridades do Federal Reserve sobre planos de aumento da taxa de juros e buscavam os próximos catalisadores após o grande rali do mercado acionário da semana passada.

As perdas aceleraram no final da sessão volátil, com o foco se voltando ao relatório do índice de preços ao produtor de terça-feira e mercados altamente sensíveis aos dados de inflação. Mais cedo nesta segunda-feira, a vice-chair do Fed, Lael Brainard, sinalizou que o banco central provavelmente diminuirá em breve seus incrementos na taxa de juros. Seus comentários de certa forma impulsionaram o apetite por ações que haviam sido prejudicadas depois que o diretor do Fed Christopher Waller disse no domingo que o banco central pode considerar diminuir o ritmo de ajustes em sua próxima reunião, mas isso não deve ser visto como um “alívio” em seu compromisso de reduzir o salto dos preços. Uma forte alta das ações no final da semana passada foi desencadeada por um relatório de inflação mais suave do que o esperado que alimentou esperanças de investidores de que o Fed poderia diminuir seu aperto monetário que golpeou os mercados este ano.

O índice S&P 500 fechou em queda de 0,89%, a 3.957,25 pontos. O Dow Jones caiu 0,63%, a 33.536,70 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq Composite recuou 1,12%, a 11.196,22 pontos. Entre os setores do S&P 500, o imobiliário caiu 2,7%, o consumo discricionário recuou 1,7% e o financeiro cedeu 1,5%.

Já entre as empresas, os papéis da Amazon perderam 2,3% depois que o New York Times informou nesta segunda-feira que a companhia planeja demitir cerca de 10 mil pessoas em cargos corporativos e de tecnologia a partir desta semana.

