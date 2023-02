Wall Street cai com nervosismo por Fed

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 08/02/2023 - 16:19 Compartilhe





Por Johann M Cherian

(Reuters) – Os principais índices de ações dos Estados Unidos caíam nesta quarta-feira, conforme comentários de algumas autoridades do Federal Reserve exacerbavam preocupações de que o banco central norte-americano aumentará a taxa de juros ainda mais e por mais tempo.

O presidente do Federal Reserve de Nova York, John Williams, apoiou o cenário de uma taxa máxima de 5% a 5,25%, faixa acima do que os mercados esperam, na esteira da admissão por parte do chair do Fed, Jerome Powell, que a luta contra a inflação levará algum tempo.





Players do mercado monetário agora apostam que a taxa de referência do banco central subirá acima de 5% em maio, antes de atingir o pico de 5,18% em julho, níveis que as autoridades apoiaram veementemente.

A diretora do Fed Lisa Cook disse que o banco central dos EUA ainda não terminou de aumentar os juros e, embora a inflação tenha mostrado sinais de moderação, a economia dos EUA ainda está muito forte.

Os comentários dos formuladores de política monetária vieram na esteira de um forte relatório de empregos na sexta-feira que frustrou as expectativas de cortes de juros a qualquer momento deste ano e pode testar o sólido início de 2023 para as ações dos EUA após fraqueza do ano passado. Às 13:Às 13:57 (de Brasília), o índice Dow Jones caía 0,51%, a 33.982,62 pontos, enquanto o S&P 500 perdia 1,17%, a 4.115,45 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq Composite recuava 1,7%, a 11.907,63 pontos.57 (de Brasília), o índice Dow Jones caía 0,51%, a 33.982,62 pontos, enquanto o S&P 500 perdia 1,17%, a 4.115,45 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq Composite recuava 1,7%, a 11.907,63 pontos.





Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias