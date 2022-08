Wall Street cai após dados de emprego dos EUA reforçarem preocupações com aumento dos juros

reuters 05/08/2022 - 11:49 Compartilhe

Por Devik Jain e Davide Barbuscia

(Reuters) – Os principais índices de Wall Street recuavam nesta sexta-feira, sob peso de ações de tecnologia, após o relatório de empregos de julho dos Estados Unidos reforçar argumento para que o Federal Reserve continue em seu caminho de aumentos agressivos da taxa de juros.

Os empregadores dos EUA contrataram em julho bem mais trabalhadores do que o esperado, no 19º mês seguido de criação de vagas, com a taxa de desocupação caindo para uma mínima pré-pandemia de 3,5%.

O relatório forneceu a evidência mais forte até agora de que a economia norte-americana não está em recessão.

“É um número forte, abre caminho para o Fed continuar com o ponto de vista ‘hawkish’ (inclinado a aperto monetário) que tem demonstrado recentemente. Acho que uma alta de 0,75 ponto percentual em setembro é mais provável”, disse Dean Smith, estrategista-chefe da FolioBeyond.

O índice para ações de crescimento –composto por papéis do setor de tecnologia e relacionados, mais vulneráveis a perspectivas de altas de juros– tinha queda, com os rendimentos dos Treasuries ampliando a alta após o relatório. As ações da Tesla Inc e da Amazon.com tinham quedas de 2,2% e 1,3%, respectivamente.

Nesta semana, várias autoridades do Fed disseram que o banco central permanece determinado a manter a postura agressiva de aperto monetário até verem evidências fortes e duradouras de que a inflação está retornando à meta de 2% do Fed.

Os mercados precificam agora 65,5% de chances de uma alta de 0,75 ponto percentual nos juros em setembro, ante 40% antes dos dados. O banco central já elevou os custos dos empréstimos em 2,25 pontos percentuais até agora neste ano.

Às 11:40 (de Brasília), o índice Dow Jones subia 0,01%, a 32.728,95 pontos, enquanto o S&P 500 perdia 0,05%, a 4.149,79 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq Composite recuava 0,02%, a 12.717,87 pontos.

(Reportagem de Devik Jain, Anisha Sircar, Aniruddha Ghosh em Bengaluru e Davide Barbuscia em Nova York)