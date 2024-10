Wall Street cai afetada por tecnologia e rendimentos do Tesouro

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 23/10/2024 - 20:11 Para compartilhar:

A Bolsa de Valores de Nova York fechou em baixa nesta quarta-feira (23), afetada pelo aumento dos rendimentos dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos e pelos maus resultados no setor tecnológico.

Nesse sentido, o Dow Jones caiu 0,96%, o índice tecnológico Nasdaq, 1,60%, e o ampliado S&P 500, 0,92%.

No mercado de renda fixa, o rendimento dos papéis do Tesouro americano com vencimento em 10 anos chegou a 4,25%, um máximo desde julho, antes de fechar em 4,23%.

O aumento se explica pelo discurso firme de diversos membros do Federal Reserve (Fed), o banco central americano, em relação à política monetária, e também pela boa saúde da economia americana.

Os relatórios econômicos são tão bons que os agentes econômicos “perdem confiança na ideia de que teremos cortes agressivos nas taxas de juros” por parte do Fed, disse à AFP Steve Sosnick, da corretora Interactive Brokers.

O Fed reduziu os juros em setembro em meio ponto percentual, e o mercado espera mais dois cortes de 0,25% cada antes do fim de ano.

A incerteza sobre o resultado da eleição presidencial nos Estados Unidos em 5 de novembro também impulsiona os rendimentos dos títulos do Tesouro.

“Em matéria fiscal, os dois candidatos falam de propostas que não são favoráveis ao orçamento e, portanto, há um pouco de nervosismo” no mercado, destacou Sosnick.

Quanto ao mercado de ações, o setor tecnológico fechou em baixa, com Apple (-2,22%), Nvidia (-2,79%), Microsoft (-0,66%), Broadcom (-3,27%), Adobe (-1,64%), Meta (-3,15%) e Salesforce (-1,35%), entre outros, em campo negativo.

A Tesla, contudo, disparava 9,82% nas operações de “after market”, sustentada por bons resultados trimestrais.

O lucro líquido da empresa foi de US$ 2,18 bilhões (R$ 12,45 bilhões, na cotação atual), 17% maior do que no mesmo período do ano passado. Diluído por ação, isso significa US$ 0,72 (R$ 4,11), um aumento de 9%.

O resultado foi melhor do que o esperado segundo o consenso reunido pela FactSet, que previa um lucro de US$ 2,01 bilhão (R$ 11,48 bilhões) e US$ 0,60 (R$ 3,42) por ação.

Em contrapartida, a receita não atingiu as previsões dos analistas, ao ficar em US$ 25,18 bilhões, contra os US$ 25,47 bilhões esperados, mas ainda assim com um crescimento de 8%.

O grupo explicou que o preço médio de venda de seus veículos foi mais baixo, por promoções e opções “atrativas” de financiamento.

O McDonald’s, por outro lado, caiu 5,12% depois de um caso de infecção pela bactéria Escherichia coli.

Uma pessoa morreu e dezenas adoeceram nos Estados Unidos depois que se infectaram com essa bactéria comendo na rede de fast-food.

ni/clc/mr/ag/mr/rpr

S&P Global Ratings

Apple

Nvidia

MICROSOFT

BROADCOM

ADOBE SYSTEMS

Meta

SALESFORCE.COM

McDonald’s