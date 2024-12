Wall Street cai à espera de relatório de emprego

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 05/12/2024 - 20:57 Para compartilhar:

A Bolsa de Valores de Nova York fechou em baixa nesta quinta-feira (5), um dia antes da divulgação do relatório mensal de emprego nos Estados Unidos.

O índice industrial Dow Jones caiu 0,55%, enquanto o tecnológico Nasdaq recuou 0,18% e o índice S&P 500, 0,19%.

Para Aaron Clark, da GW&K Investment Management, os operadores do mercado tiraram o pé do acelerador antes da publicação do relatório mensal do Departamento de Trabalho nesta sexta-feira.

Este documento dará ao Federal Reserve (Fed), o banco central americano, uma fotografia atual da economia dos Estados Unidos antes de sua reunião marcada para os dias 17 e 18 de dezembro.

Os economistas esperam um dado de 200 mil postos de trabalho criados em novembro, após os números truncados de outubro (12 mil) pelo efeito dos furacões Milton e Helene.

Os investidores “não querem tomar uma direção muito marcada antes [da publicação do relatório], o que provavelmente estabelecerá a pauta para o fim de ano”, considera Clark.

O mesmo ocorre no mercado de renda fixa, onde o rendimento dos papéis do governo americano com vencimento em 10 anos se manteve estável em relação ao dia anterior, em 4,18%.

A menos que ocorra uma catástrofe laboral, Clark não vê “uma mudança de tendência daqui até o final do ano”, pois “o fator sazonal é muito positivo”.

