Wall Street avança com salto de ações de crescimento e energia

Por Devik Jain e Anisha Sircar

(Reuters) – Os principais índices de ações dos Estados Unidos subiam nesta terça-feira, quando investidores retornaram de um fim de semana prolongado nos EUA e entravam em nomes de crescimento de megacapitalização e empresas de energia, setores que sofreram um tombo na semana passada devido a preocupações com uma desaceleração econômica global.





Os três principais índices de Wall Street marcaram a terceira perda semanal seguida na sexta-feira, e o referencial S&P 500 registrou a maior queda semanal desde março de 2020 na esteira do maior aumento de juros pelo Federal Reserve em quase três décadas.

Outros grandes bancos centrais, incluindo o Banco Nacional Suíço e o Banco da Inglaterra, também aumentaram os juros na semana passada, levantando preocupações de que medidas agressivas de aperto vão desacelerar a economia global, possivelmente causando uma recessão.

Nesta terça, todos os 11 principais setores do S&P avançavam. Os maiores ganhos eram registrados no de energia, com alta de 4,2%, conforme os preços do petróleo subiam quase 2 dólares diante da demanda e dos estoques apertados.

Apple Inc e Tesla Inc saltavam 3,6% e 8,5% respectivamente, impulsionando o Nasdaq.

Às 11:49 (de Brasília), o índice Dow Jones subia 1,98%, a 30.480,77 pontos, enquanto o S&P 500 ganhava 2,50%, a 3.766,81 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq Composite avançava 3,06%, a 11.129,24 pontos.