Wall Street avança com foco em balanços corporativos

(Reuters) – Os principais índices de Wall Street tinham alta nesta terça-feira, conforme a temporada de balanços corporativos avança para além dos grandes bancos, com investidores de olho no impacto do dólar mais forte nas empresas dos Estados Unidos.

Uma disparada recente da moeda norte-americana levou a gigante farmacêutica Johnson & Johnson a reduzir sua previsão anual de lucro ajustado, enquanto a IBM Corp alertou para um impacto de quase 3,5 bilhões de dólares.

As ações da IBM perdiam 7%, enquanto a Johnson & Johnson subia 0,3%, já que seu balanço trimestral superou expectativas.

“O dólar mais forte se torna o problema, e isso vai ter passe livre nesta temporada de balanços, porque estaríamos mais preocupados se houvesse uma degradação da demanda que não estamos vendo”, disse Art Hogan, estrategista-chefe de mercado da B. Riley.

As ações da Apple ensaiavam retomada, em alta de 0,2% depois de queda de 2% na sessão anterior, quando uma reportagem afirmou que a empresa planeja desacelerar o crescimento de contratações e gastos no próximo ano.

Outras ações de alto crescimento, como Tesla Inc, Microsoft Corp, Meta Platforms Inc e Amazon.com Inc, também subiam.

Nesta temporada de resultados do segundo trimestre, analistas esperam que o lucro agregado do S&P 500 cresça 6% na comparação com o mesmo período do ano anterior, abaixo da estimativa de 6,8% no início do trimestre, segundo dados da Refinitiv.

Enquanto isso, uma inflação crescente inicialmente levou os mercados a precificar um aumento de 1 ponto percentual completo nos juros pelo Federal Reserve em sua reunião do fim deste mês, até que algumas autoridades sinalizaram ajuste menor, de 0,75 ponto.

Às 11:17 (de Brasília), o índice S&P 500 ganhava 1,28%, a 3.879,74 pontos, enquanto o Dow Jones subia 1,23%, a 31.455,58 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq Composite avançava 1,30%, a 11.507,36 pontos.

Todos os 11 principais índices setoriais do S&P 500 operavam em alta, com pelo menos seis deles subindo mais de 1% cada.

(Por Shreyashi Sanyal)