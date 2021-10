Wall Street abre outubro em alta por otimismo com economia

Por Stephen Culp

(Reuters) – As ações de Wall Street tiveram forte alta nesta sexta-feira, com o mercado abrindo o quarto trimestre em clima de compras, impulsionado por dados econômicos positivos, progresso na batalha contra a Covid e desenvolvimentos nas negociações em Washington em torno de um projeto de infraestrutura.

Todos os três principais índices de ações dos EUA oscilaram no início da sessão, mas passaram a apresentar tendência de alta no fim da tarde, com ações sensíveis a ciclos econômicos liderando os ganhos.

Segundo dados preliminares, o Dow Jones subiu 1,44% nesta sexta, para 34.332,65 pontos; o S&P 500 teve alta de 1,16%, a 4.357,42 pontos, e o Nasdaq Composite avançou 0,75%, para 14.557,34 pontos.

