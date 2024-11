Wall Street abre em forte alta após vitória de Donald Trump

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 06/11/2024 - 15:01 Para compartilhar:

A Bolsa de Nova York abriu em forte alta nesta quarta-feira (6), em um mercado satisfeito com a vitória de Donald Trump, que voltará a ser presidente dos Estados Unidos.

Por volta das 11h45 (horário de Brasília), o Dow Jones operava em alta de 3,08%, o Nasdaq, voltado para tecnologia, subia 2,12%, e o índice ampliado S&P 500 avançava 2,00%.

Desde a abertura, o Dow Jones e o S&P 500 estabeleceram novos recordes durante a sessão.

“Do ponto de vista do mercado, (…) tudo está claro”, resumiu Karl Haeling, da LBBW. “Os títulos e as commodities caem, enquanto as ações e o dólar sobem devido ao resultado da eleição”, explicou.

Antes do fim da apuração e a divulgação dos resultados completos, Trump garantiu a Casa Branca. O republicano venceu na maioria dos estados-chave, como Geórgia, Pensilvânia e Wisconsin.

“O fato de que a vitória dos republicanos seja tão expressiva, pelo menos para a Presidência e o Senado, implica que não haverá um período prolongado de incerteza (…) Isso é um enorme ponto positivo” para os mercados, apontou Haeling.

Os resultados parciais ainda não permitem determinar qual partido controlará a Câmara dos Representantes.

– Menos regulamentação e impostos –

Os investidores valorizam a perspectiva de um “potencial corte de impostos, de menores regulamentações e de um clima favorável para as empresas”, acrescentou o analista.

Considerado um dos maiores beneficiários deste resultado, o setor de tecnologia estava em festa.

Os grandes fabricantes de semicondutores, como Nvidia – a empresa mais valorizada na bolsa desde terça – (+3,11%), Broadcom (+2,88%) e Texas Instruments (+3,25%) tinham grandes lucros, assim como Alphabet e Microsoft.

– Grandes vencedores –

O avanço desses grupos de tecnologia era modesto em relação ao da Tesla, que subia 13,20%. Seu fundador, Elon Musk, fez campanha por Trump e doou milhões de dólares para sua campanha.

Trump indicou que Musk terá um papel importante em seu futuro governo, focado na redução dos gastos públicos.

Os bancos, que se beneficiariam de menores regulamentações, também estavam em alta: JPMorgan Chase subia expressivos 8,78% e Goldman Sachs, 10,88%.

A indústria também aproveitava, com altas para 3M (+3,52%), Dow (+1,40%) e Honeywell (+2,55%).

Por outro lado, o mercado de títulos do Tesouro era impactado. O rendimento dos papéis a 10 anos, que é a taxa paga pelo emissor, subiu para 4,48%, o maior nível em quatro meses.

Trata-se de “um movimento de apetite por risco de uma amplitude espetacular”, resumiu Patrick O’Hare, da Briefing.com, em uma nota.

Assim, sem surpresas, o grupo de mídia de Donald Trump, Trump Media and Technology Group, disparava 17,32%, embora tenha chegado a subir até 35%.

