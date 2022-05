Wall Street abre em baixa após dados de emprego aumentarem preocupação com alta de juros

(Reuters) – Os principais índices de Wall Street abriram em baixa nesta sexta-feira, uma vez que dados de criação de vagas de trabalho nos Estados Unidos mais fortes do que o esperado ampliaram as preocupações dos investidores com altas maiores de juros pelo Federal Reserve para conter a inflação.





O Dow Jones Industrial Average caía 0,68% na abertura, a 32.773,88 pontos. O S&P 500 abriu em baixa de 0,45%, at 4.128,17 pontos, enquanto o Nasdaq Composite recuava 0,58%,12.246,83 pontos.

(Reportagem de Devik Jain em Bengaluru)