Wall Street abre em leve alta com redução dos temores de inflação

(Reuters) – As ações dos Estados Unidos abriram em leve alta nesta sexta-feira uma vez que dados de inflação acalmaram as preocupações sobre um possível salto de longo prazo nos preços ao consumidor, enquanto investidores aguardam a reunião do Federal Reserve na próxima semana em busca de mais pistas sobre a política monetária.

O Dow Jones Industrial Average subia 0,10%, enquanto o S&P 500 ganhava 0,09%, e o Nasdaq Composite subia 0,08%

(Reportagem de Ambar Warrick em Bengaluru)

