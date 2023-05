Wall Street abre em alta com investidores celebrando balanço da Apple

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 05/05/2023 - 10:50 Compartilhe

(Reuters) – As ações dos Estados Unidos abriram em alta nesta sexta-feira, com os resultados positivos da Apple ressaltando a resiliência nos balanços corporativos, enquanto um relatório de empregos mais forte do que o esperado nos Estados Unidos moderou as expectativas de cortes nos juros pelo Federal Reserve.

O Dow Jones subia 0,36% na abertura, para 33.248,55 pontos.

O S&P 500 abriu em alta de 0,58%, a 4.084,73 pontos, enquanto o Nasdaq Composite avançava 0,89%, para 12.073,03 pontos na abertura.

(Por Sruthi Shankar em Bengaluru)

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias