Wall St termina pregão perto da estabilidade; J&J e Goldman Sachs decepcionam

Reuters - 18/04/2023 - 17:44

Por Lewis Krauskopf e Sruthi Shankar e Ankika Biswas







(Reuters) – O índice S&P 500 encerrou com poucas alterações nesta terça-feira, após um desempenho misto das ações da megacapitalização e relatórios trimestrais decepcionantes da Johnson & Johnson e do Goldman Sachs, no início da temporada de balanços corporativos do primeiro trimestre.

De acordo com dados preliminares, o S&P 500 ganhou 0,08%, para 4.154,77 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq perdeu 0,04%, para 12.153,41 pontos. O Dow Jones caiu 0,03%, para 33.977,72 pontos.

