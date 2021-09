Wall St tem queda acentuada ao término de semana de montanha-russa

Por Stephen Culp

NOVA YORK (Reuters) – Os mercados de ações dos Estados Unidos fecharam em forte queda nesta sexta-feira, encerrando uma semana marcada por robustos dados econômicos, preocupações com aumento de impostos corporativos, a variante Delta da Covid e possíveis mudanças no cronograma do banco central dos EUA para a redução gradual de suas compras de ativos.

Todos os três principais índices de ações dos EUA perderam terreno, com o índice Nasdaq Composite sofrendo a maior queda, conforme a alta dos rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA pressionou ações de crescimento, as líderes do rali do mercado.

Os índices também registraram perdas semanais, com o S&P 500 em sua maior baixa no acumulado de duas semanas desde fevereiro.

“O mercado está lutando com perspectivas de uma política fiscal mais rígida devido aos aumentos de impostos e de uma política monetária mais apertada pela redução gradual dos estímulos do Fed”, disse David Carter, diretor de investimentos da Lenox Wealth Advisors, em Nova York.

“Os mercados de ações também estão um pouco mais fracos por causa dos dados de confiança do consumidor de hoje”, acrescentou Carter. “Está gerando preocupações de que a variante Delta possa desacelerar o crescimento econômico.”

Um aumento potencial nos impostos corporativos pode prejudicar os lucros e também pesar nos mercados, com líderes democratas buscando aumentar a alíquota máxima das empresas para 26,5%, dos atuais 21%.

É provável que a inflação seja uma grande questão na próxima semana, quando o Federal Reserve (banco central dos EUA) realiza sua reunião de política monetária de dois dias. Os participantes do mercado estarão observando de perto mudanças em nuances que podem sinalizar uma mudança no cronograma do Fed para retirada de estímulos.

O índice Dow Jones caiu 0,48%, a 34.585 pontos, enquanto o S&P 500 perdeu 0,911092%, a 4.433 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq recuou 0,91%, a 15.044 pontos.

