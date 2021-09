Wall St tem pouca oscilação em dia de cautela antes de decisão do banco central dos EUA

Por Caroline Valetkevitch

NOVA YORK (Reuters) – As ações dos EUA terminaram a terça-feira quase estáveis após um forte movimento de venda no dia anterior ter derrubado as cotações, com preocupações sobre problemas na incorporadora China Evergrande e expectativas com a decisão de política monetária do Federal Reserve na quarta-feira mantendo o mercado em xeque.

Temores com a Evergrande colocaram os investidores em alerta em meio a preocupações com o coronavírus e o crescimento econômico.

Os investidores aguardam o final da reunião do banco central dos EUA desta semana, que pode lançar luz sobre quando a compra massiça de dívidas do governo começará a diminuir.

As autoridades revelarão novas projeções, com investidores atentos a qualquer sinal sobre prazos para aperto das taxas de juros.

Segundo dados preliminares, o Dow Jones caiu 0,14%, para 33.922,54 pontos; o S&P 500 .SPX teve oscilação negativa de 0,08%, para 4.354,15 pontos, e o Nasdaq Composite avançou0,22%, para 14.746,40 pontos.

Veja também