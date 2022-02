Wall St tem forte queda com temores de aumentos agressivos nos juros

Por Bansari Mayur Kamdar e Noel Randewich

(Reuters) – Wall Street encerrou em expressiva baixa nesta quinta-feira, depois de dados de preços ao consumidor dos Estados Unidos acima do esperado e comentários posteriores de uma autoridade do banco central gerarem preocupações sobre altas agressivas nos juros para debelar a inflação.

O índice S&P 500 fechou em queda de 1,81%, a 4.504,08 pontos. O Dow Jones caiu 1,47%, a 35.241,59 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq Composite recuou 2,1%, a 14.185,64 pontos.

Dados do Departamento do Trabalho dos EUA mostraram que os preços ao consumidor subiram 7,5% no mês passado em uma base anual, acima das estimativas dos economistas (de 7,3%) e no maior aumento anual da inflação em 40 anos.

As ações dos EUA caíram ainda mais depois de o presidente do Federal Reserve de St. Louis, James Bullard, dizer que os dados o tornaram “dramaticamente” mais “hawkish” –pró-aperto da política monetária. Bullard –que neste ano tem voto no comitê do Fed que define as taxas de juros– disse agora querer 1 ponto percentual completo de aumentos das taxas de juros até 1º de julho.

“A inflação tende a ser criptonita para as avaliações. A inflação mais alta faz com que os múltiplos se comprimam, e é isso que estamos vivenciando agora”, disse Terry Sandven, estrategista-chefe de ações da U.S. Bank Wealth Management em Minneapolis.

“A volatilidade provavelmente permanecerá até que o número e a magnitude dos aumentos das taxas de juros do Fed sejam mais conhecidos.”

Minutos depois dos comentários de Bullard, os contratos futuros de taxas de juros precificavam totalmente aumento de 1 ponto percentual na faixa-meta de juros do Fed até a reunião de junho, com algumas apostas indicando alta ainda mais acentuada.

Tesla Inc, Nvidia e Microsoft –ações que por terem perfil de crescimento são mais prejudicadas por expectativas de altas de juros– caíram cerca de 3% cada.

