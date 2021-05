Wall St sobe, sem se abalar por aumento da inflação nos EUA

Por Medha Singh e Shashank Nayar

(Reuters) – Os principais índices de Wall Street subiam nesta sexta-feira, com os investidores dando de ombros para dados que mostram um salto na inflação norte-americana, embora as recentes preocupações com uma alta nos preços deixassem o S&P 500 no curso de registrar seu menor ganho mensal desde fevereiro.

O núcleo dos preços ao consumidor medidos pelo índice PCE, que exclui os componentes voláteis de alimentos e energia, avançou 0,7% em abril, após alta de 0,4% em março. Economistas consultados pela Reuters esperavam um ganho de 0,6%.

Nos 12 meses até abril, o núcleo do PCE saltou 3,1%, ultrapassando a meta de 2% do Federal Reserve e refletindo a demanda reprimida com a reabertura da economia.

“O mercado está basicamente destemido agora”, disse Dennis Dick, corretor da Bright Trading.

“Havia alguns temores sobre a inflação, cuja maior parte era deixada de lado pelos mercados, pois há o medo de ficar de fora em relação a outros investidores à medida que atingimos máximas recordes, e também vimos algum dinheiro voltando para as ações de tecnologia nas últimas duas semanas.”

As ações de tecnologia forneciam o maior impulso para o S&P 500, com a Salesforce.com disparando 7% após aumentar sua previsão de receita e lucro para o ano.

Às 11:49 (horário de Brasília), o índice Dow Jones subia 0,27%, a 34.559 pontos, enquanto o S&P 500 ganhava 0,205195%, a 4.210 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq avançava 0,32%, a 13.781 pontos.

Veja também