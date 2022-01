Wall St sobe na 1ª sessão do ano; Apple atinge valor de mercado de US$3 tri

Por Caroline Valetkevitch

(Reuters) – Os mercados de ações dos Estados Unidos fecharam em alta nesta segunda-feira, com a Apple Inc atingindo um valor de mercado de 3 trilhões de dólares e a Tesla Inc divulgando fortes números de entregas, motivos de comemoração para investidores no primeiro dia de negociação do ano novo.

A Apple se tornou a primeira empresa a alcançar esse marco, e seus papéis terminaram o dia em alta de 2,5%.

As ações da Tesla dispararam 13,5%. As entregas trimestrais da empresa superaram as estimativas de analistas e a escassez global de chips, diante do aumento da produção na China.

“Essas (companhias) são os dois grandes impulsionadores do S&P (na sessão)”, disse Paul Nolte, gestor de portfólio da Kingsview Investment Management em Chicago.

Mas ele e outros analistas de mercado disseram que a diminuição das preocupações de investidores sobre o impacto da variante Ômicron também ajudou o sentimento do mercado, mesmo com o aumento do número de casos de Covid-19.

O índice S&P 500 fechou em alta de 0,64%, a 4.796,56 pontos. O Dow Jones subiu 0,68%, a 36.585,06 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq Composite avançou 1,2%, a 15.832,80 pontos.

