Wall St sobe, mas caminha para fortes perdas no mês

(Reuters) – Os principais índices de Wall Street subiam nesta quinta-feira, ao fim de um mês difícil, com investidores observando de perto as negociações de financiamento em Washington para evitar uma paralisação do governo.

O S&P 500, índice de referência para o mercado de ações dos EUA, estava a caminho de quebrar uma sequência de sete meses de alta, devido a preocupações com a inflação, consequências de um potencial calote da China Evergrande e disputas sobre o teto da dívida nos EUA.

Um relatório do Departamento de Comércio revisou o crescimento do segundo trimestre ligeiramente para cima, enquanto dados do Departamento do Trabalho mostraram que os pedidos semanais de auxílio-desemprego cresceram mais do que o esperado, mostrando que o mercado de trabalho permaneceu sob pressão.

“Embora o crescimento mais lento seja uma preocupação, é encorajador ver essa pequena alta do lado (do PIB)… À medida que encerramos o terceiro trimestre e olhamos para o futuro, investidores provavelmente precisarão continuar ágeis enquanto a recuperação econômica continua em um zigue-zague”, disse Mike Loewengart, diretor de estratégia de investimento na E*TRADE Financial.

Cinco dos 11 principais setores do S&P avançavam nesta sessão, com tecnologia na liderança, seguido por saúde e serviços de comunicação.

O setor de energia era o maior perdedor, mas caminhava para seu melhor desempenho mensal desde fevereiro. O índice S&P para o setor financeiro também estava em curso de seu sexto ganho trimestral consecutivo.

As ações de tecnologia de grande peso nos índices subiam ligeiramente, recuperando-se das perdas acentuadas sofridas nesta semana.

Às 11:29 (horário de Brasília), o índice Dow Jones caía 0,1%, a 34.357 pontos, enquanto o S&P 500 ganhava 0,116299%, a 4.365 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq avançava 0,52%, a 14.588 pontos.

No mês, o S&P 500 perdia 3,5%, o Nasdaq recuava 4,4%, e o Dow Jones cedia 2,8%.

