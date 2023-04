Wall St sobe conforme temporada de balanços compensa temores com economia dos EUA

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 27/04/2023 - 18:12 Compartilhe

(Reuters) – O índice de tecnologia Nasdaq liderou um rali em Wall Street nesta quinta-feira, depois que um forte relatório trimestral da Meta, controladora do Facebook, ofuscou preocupações com a desaceleração do crescimento econômico dos Estados Unidos.

As ações da Meta fecharam em alta de 13,9% depois de atingir seu maior nível em mais de um ano, após a empresa prever receita trimestral acima das estimativas, e o CEO Mark Zuckerberg dizer que o uso de inteligência artificial está aumentando o tráfego para seus serviços e impulsionando as vendas de anúncios.

Como resultado, o índice de serviços de comunicação do S&P 500 terminou em alta de 5,5%, seu maior ganho percentual em um dia desde fevereiro de 2022. Junto com Meta, recebeu um impulso da Alphabet Inc, que reportou resultados positivos nesta semana, enquanto a Comcast subiu 10,3% depois que seus resultados financeiros impressionaram nesta quinta-feira.

O Dow Jones subiu 1,57%, para 33.826,16 pontos. O S&P 500 ganhou 1,96%, para 4.135,35 pontos. O Nasdaq avançou 2.43%, para 12,142.24 pontos.

Enquanto o S&P 500 e o Dow Jones registraram seus maiores ganhos percentuais diários desde 6 de janeiro, o Nasdaq ostentou seu maior avanço em um único dia desde 16 de março.

Dos 11 principais setores do S&P 500, o maior ganho foi do de serviços de comunicações, seguido pelo de consumo discricionário, com alta de 2,8%, enquanto o menor avanço foi o de energia, que avançou apenas 0,5%.

Dados econômicos divulgados nesta quinta-feira mostraram que o crescimento econômico dos EUA desacelerou mais do que o esperado no primeiro trimestre, quando uma aceleração nos gastos do consumidor foi compensada por empresas que cortaram investimentos em estoque.

Ainda assim, a expectativa de investidores ainda é que o Federal Reserve eleve a taxa de juros em mais 0,25 ponto percentual na próxima semana.







