Wall St sobe com impulso de ações de tecnologia e Boeing

Por Devik Jain

(Reuters) – A recuperação das ações de tecnologia e ganhos da Boeing impulsionavam os principais índices norte-americanos nesta quarta-feira, depois que preocupações sobre a inflação e salto nos rendimentos dos Treasuries levaram a uma das piores liquidações de Wall Street neste ano.

Dez dos 11 principais setores do S&P 500 avançavam no dia, com os papéis de tecnologia e serviços de comunicação ficando entre as ações de melhor desempenho.

As ações da energia, por outro lado, lideravam as perdas, já que um rali nos preços do petróleo perdeu força. Ainda assim, o setor acumula alta de 3% até agora nesta semana e está a caminho de registrar seu melhor desempenho mensal desde fevereiro.

Ações das gigantes Amazon.com, Facebook, Microsoft, Apple e Alphabet tinham leve alta neste início de pregão, mas ainda estavam estancando as fortes perdas registradas na sessão anterior.

Um salto de 4,4% nas ações da Boeing também dava suporte ao Dow e ao S&P 500.

As ações de tecnologia, sensíveis aos juros, recebiam impulso da queda dos rendimentos dos Treasuries de dez anos nesta quarta-feira. A taxa desse vencimento já saltou 20 pontos-base após sinais do Federal Reserve de que poderia apertar sua política monetária nos próximos meses.

O índice S&P 500 está agora em curso de interromper uma sequência de sete ganhos mensais consecutivos em setembro, com temores sobre calote da incorporadora China Evergrande, impostos corporativos mais elevados e redução mais rápida do que o esperado do suporte do Fed prejudicando o sentimento do investidor num mês que já tende a ser sazonalmente fraco.

Às 11:34 (horário de Brasília), o índice Dow Jones subia 0,42%, a 34.443 pontos, enquanto o S&P 500 ganhava 0,580339%, a 4.378 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq avançava 0,68%, a 14.645 pontos.

(Por Devik Jain)

Veja também