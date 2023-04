Wall St sobe com balanços fortes compensando alerta da Amazon

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 28/04/2023 - 12:14 Compartilhe

(Reuters) – Os índices S&P 500 e Dow Jones subiam nesta sexta-feira, depois que balanços fortes da Exxon e da Intel atenuaram o impacto do alerta de desaceleração da Amazon, enquanto dados fortes de inflação nos Estados Unidos consolidaram as apostas de que o Federal Reserve elevará os juros novamente na próxima semana.







As ações da Exxon Mobil Corp subiam 2,4% para atingir uma máxima histórica, já que a empresa de energia registrou um lucro recorde no primeiro trimestre com o aumento da produção de petróleo e gás.

As ações da fabricante de chips Intel Corp avançavam 6,1% depois de relatar que suas margens brutas vão melhorar na segunda metade do ano.

Os papéis da Amazon.com caíam 3,5% depois que a empresa sinalizou que seus negócios de nuvem vão desacelerar ainda mais, ofuscando seus resultados trimestrais melhores do que o esperado.

O índice referencial S&P 500 estava a caminho de um segundo ganho mensal consecutivo após resultados mais fortes do que o esperado de empresas de mega capitalização, incluindo Alphabet , Microsoft e Meta. .

Analistas esperam que os balanços do primeiro trimestre das empresas do S&P 500 caiam 2,4% em relação ao ano anterior, em comparação com uma queda de 5,1% esperada no início de abril.

Dados mostraram que os gastos dos consumidores dos Estados Unidos permaneceram inalterados em março, enquanto as pressões inflacionárias subjacentes permaneceram fortes, indicando que o Fed deve elevar os juros em 25 pontos-base na próxima semana, um movimento amplamente precificado pelos investidores.

Às 12:12 (de Brasília), o índice S&P 500 ganhava 0,25%, a 4.145,52 pontos, enquanto o Dow Jones subia 0,38%, a 33.955,22 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq Composite recuava 0,04%, a 12.137,56 pontos.

(Por Ankika Biswas e Sruthi Shankar em Bengaluru)







Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias