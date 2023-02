Wall St sobe com balanços robustos e Disney vai ao maior patamar em 5 meses

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 09/02/2023 - 13:09 Compartilhe





Por Johann M Cherian e Ankika Biswas

(Reuters) – Os principais índices de ações dos Estados Unidos subiam nesta quinta-feira, com a Disney e a Salesforce impulsionando o índice Dow Jones, enquanto dados mostrando um aumento nos pedidos semanais de auxílio-desemprego ajudaram a aliviar preocupações sobre a trajetória de alta dos juros do Federal Reserve.

A Disney Co ganhava 3%, para seu nível mais alto desde o final de agosto, depois de ter superado as estimativas de resultado e anunciado 7 mil cortes de empregos como parte de um esforço para economizar 5,5 bilhões de dólares em custos.





Outra componente do Dow, a Salesforce Inc subia 3%, depois que uma fonte familiarizada com o assunto disse à Reuters que o hedge fund Third Point LLC tem uma participação na empresa.

O ânimo dos investidores foi impulsionado ainda mais depois que dados mostraram que os pedidos iniciais de auxílio-desemprego nos Estados Unidos aumentaram em 13 mil na semana passada, para 196 mil em leitura com ajuste sazonal, acima da previsão de 190 mil solicitações.

Os dados vieram depois de um forte relatório de emprego do governo que abalou os mercados na semana passada.

“Este é um sinal definitivo de que a fraqueza no mercado de trabalho está chegando, apesar do grande número de empregos da semana passada”, disse Peter Cardillo, economista-chefe de mercado da Spartan Capital Securities.

“Há tantas empresas que estão demitindo pessoas… se essa tendência seguir e a inflação continuar caindo, então o tom do Fed vai mudar e uma pausa não está tão longe.”

Operadores estão apostando que o banco central norte-americano aumentará sua taxa básica para um pico de 5,1% em julho, em grande parte em linha com as previsões das autoridades do Fed.





Por volta de 13h (de Brasília), o índice Dow Jones subia 0,61%, a 34.155,26 pontos. O S&P 500 ganhava 0,50%, a 4.138,42 pontos, enquanto o Nasdaq avançava 0,68%, a 11.991,99 pontos.

(Reportagem de Sruthi Shankar em Bengaluru)

