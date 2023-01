Wall St sobe com investidores avaliando dados de inflação de dezembro

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 12/01/2023 - 13:09 Compartilhe





Por Shubham Batra e Amruta Khandekar

(Reuters) – Os principais índices de Wall Street subiam em meio a negociações agitadas nesta quinta-feira, com o arrefecimento da inflação sustentando as apostas de aumentos menores nos juros pelo Federal Reserve, embora persistam preocupações de que o banco central continuará elevando as taxas ainda mais.

Um relatório do Departamento do Trabalho dos EUA mostrou que os preços ao consumidor nos Estados Unidos cresceram 6,5% em uma base anual em dezembro, em linha com as expectativas e após aumento de 7,1% no mês passado. O núcleo da inflação também ficou em linha com as expectativas.





No entanto, a inflação geral permanece acima da meta de 2% do Fed. Todos os três principais índices de ações dos EUA oscilaram entre ganhos e perdas após o relatório.

Grandes ações de tecnologia e crescimento, como Alphabet Inc e Amazon.com Inc, subiam entre 0,2% e 1%.

“O número está claramente tendendo na direção certa, mas não muito rapidamente”, disse Dennis Dick, analista de estrutura de mercado e operador da Triple D Trading.

“Acho que o Fed provavelmente ainda vai seguir o plano. Mas eles podem diminuir o ritmo? Acho que sim.”

O Fed elevou sua taxa básica em 50 pontos-base em dezembro, após quatro aumentos consecutivos de 75 pontos-base, mas também indicou um período prolongado de aumentos dos juros para taxa terminal acima de 5% em 2023.

As apostas de operadores num aumento de 25 pontos-base nos juros pelo Fed em fevereiro dispararam para 89% após os dados de inflação, ante 77% anteriormente.





O Dow Jones subia 0,34% nesta tarde, a 34.089,29 pontos, enquanto o S&P 500 tinha variação negativa de 0,03%, a 3.968,39 pontos. O Nasdaq, por sua vez, cedia 0,17%, a 10.913,04 pontos.

