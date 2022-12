Wall St sobe com balanço forte da Nike e redução de expectativas de inflação

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 21/12/2022 - 13:20 Compartilhe





Por Ankika Biswas e Johann M Cherian

(Reuters) – Os principais índices de ações de Wall Street subiam nesta quarta-feira, após a Nike divulgar resultados otimistas, enquanto investidores se confortavam com dados mostrando uma melhora no sentimento do consumidor norte-americano e queda nas expectativas de inflação.

A confiança do consumidor dos Estados Unidos se recuperou em dezembro, com a inflação recuando e o mercado de trabalho se mantendo forte, enquanto as expectativas de inflação para daqui a 12 meses caíram a 6,7%, menor nível desde setembro do ano passado.





Já a Nike Inc disparava 13,7% depois de relatar seu melhor crescimento de receita trimestral em mais de uma década, com exceção de um trimestre, e superou expectativas de lucro diante da forte demanda dos compradores norte-americanos durante a temporada de festas de fim de ano.

As ações de consumo discricionário lideravam os ganhos entre os principais índices setoriais do S&P 500, enquanto as ações financeiras também subiam.

A FedEx Corp, que desencadeou uma onda de vendas no mercado em setembro depois de piorar suas previsões financeiras, subia 4%, devido aos planos da empresa de entregas de cortar custos adicionais em 1 bilhão de dólares.

“A maioria das pessoas pensa que estamos caminhando para uma recessão, mas quando os lucros da Nike e da FedEx são fortes, de repente isso pode abrir caminho para preços (das ações) mais altos no ano que vem”, disse Adam Sarhan, presidente-executivo da 50 Park Investiments .

Por volta de 13h11 (de Brasília), o Dow Jones avançava 1,78%, a 33.433,65 pontos. O S&P 500 saltava 1,72%, a 3.887,30 pontos, enquanto o Nasdaq ganhava 1,64%, a 10.719,96 pontos.





