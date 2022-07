Wall St sobe com balanços de Microsoft e Alphabet e antes de decisão do Fed

(Reuters) – O índice Nasdaq, com forte peso de ações de tecnologia, liderava os ganhos entre as principais métricas de Wall Street nesta quarta-feira, com balanços trimestrais animadores de Microsoft e Alphabet elevando o sentimento antes de uma importante decisão de juros pelo Fed nesta tarde.







Às 11:23 (de Brasília), o índice S&P 500 ganhava 1,08%, a 3.963,36 pontos, enquanto o Dow Jones subia 0,46%, a 31.908,79 pontos. O Nasdaq Composite avançava 2,34%, a 11.833,07 pontos.

Investidores haviam ficado tensos depois que um alerta de lucro do gigante varejista norte-americano Walmart alimentou temores de uma desaceleração mais ampla nos gastos, já que a alta inflação aumentou custos para consumidores. Os três índices fecharam em forte queda na sessão anterior.

Mas Microsoft Corp subia 4,8%, depois de prever que a receita cresceria dois dígitos neste ano fiscal puxada pela demanda por serviços de computação em nuvem.

Alphabet Inc ganhava 5,1%, com vendas acima do esperado em anúncios de busca do Google trazendo alívio, após alerta da empresa de mídia social Snap Inc na semana passada levantar temores de uma forte desaceleração do mercado de anúncios.

“Uma reação positiva aos últimos números trimestrais foi incrível e duramente conquistada, dado o sentimento negativo do mercado em torno do setor de tecnologia como um todo”, disse Sophie Lund-Yates, analista de ações da Hargreaves Lansdown.

Meta Platforms Inc tinha alta de 3%, antes de publicar seu relatório trimestral após o fechamento dos mercados. Apple Inc subia 1,75%, e Amazon.com Inc avançava 3,1%, na véspera da divulgação de seus resultados.

Do lado da política monetária, investidores esperam amplamente que o banco central dos EUA aumente as taxas de juros em mais 75 pontos-base nesta quarta-feira, com o foco provavelmente mudando para a profundidade dos sinais de desaceleração econômica registrados pelas autoridades do Fed.

A decisão será anunciada às 15h (de Brasília), com entrevista do chair do Fed, Jerome Powell, meia hora depois, na qual Powell deve detalhar como o banco central vê os dados econômicos recentes e pelo menos sugerir os próximos passos.