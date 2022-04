Wall St sobe com recuperação de ações de crescimento após dados de inflação

Por Bansari Mayur Kamdar e Praveen Paramasivam

(Reuters) – O Nasdaq liderava a alta entre os principais índices de Wall Street nesta terça-feira, após dados mostrarem que os preços ao consumidor nos Estados Unidos subiram, no geral, em linha com as estimativas em março, aliviando a pressão sobre as ações de crescimento, que têm sofrido com expectativas de aumentos mais agressivos nos juros norte-americanos.

O relatório do Departamento do Trabalho dos EUA mostrou que os preços ao consumidor subiram 8,5% nos 12 meses até março, contra estimativa de taxa de 8,4%, embora o núcleo do índice tenha ficado aquém das estimativas, com alta de 6,5%.

“A surpresa veio no núcleo da inflação e isso proporcionou algum alívio a um mercado que estava muito preocupado com as pressões inflacionárias”, disse George Catrambone, chefe de operações do DWS Group.

“Acho que, no geral, a leitura é consistente com a narrativa de ‘o pico de inflação ficou para trás’, mas, no fim das contas, a inflação continua elevada, vários aumentos de 50 pontos-base (nos juros) ainda estão sobre a mesa.”

Os mercados monetários ainda veem probabilidade de 93,5% de o Federal Reserve, banco central dos EUA, promover alta de 0,50 ponto percentual nos juros em sua reunião do próximo mês, porcentagem praticamente inalterada em relação a antes dos dados de inflação.

O rendimento do Treasury de dez anos caía, depois de atingir 2,83% mais cedo no dia, nível visto pela última vez no final de 2018.

O declínio nas taxas oferecia alívio a papéis de crescimento de megacapitalização e ações de tecnologia, como Tesla Inc, Apple Inc e Amazon.com Inc, que subiam entre 2,2% e 3,8%.

Às 12:13 (de Brasília), o índice S&P 500 ganhava 0,64%, a 4.440,71 pontos, enquanto o Dow Jones subia 0,53%, a 34.489,97 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq Composite avançava 0,93%, a 13.537,01 pontos.

