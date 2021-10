Wall St sobe com Goldman; Dow Jones tem melhor semana desde junho

Por Caroline Valetkevitch

NOVA YORK (Reuters) – Os mercados de ações dos Estados Unidos fecharam em alta nesta sexta-feira, e o índice Dow Jones registrou o maior ganho percentual semanal desde junho, com o Goldman Sachs encerrando uma semana de fortes lucros trimestrais para os grandes bancos.

As ações do Goldman Sachs Group saltaram 3,8% e deram ao Dow seu maior impulso, com uma onda recorde de negociações gerando um salto no lucro trimestral da instituição.

O relatório do Goldman veio depois dos fortes resultados do Bank of America e de outros nesta semana. Os bancos ficaram entre as maiores contribuições no dia para o S&P 500, cujo índice para o setor subiu 2,1%.

Os resultados de grandes instituições financeiras representaram um forte início para a temporada de balanços do terceiro trimestre nos EUA, embora investidores ainda estejam atentos nas próximas semanas a sinais de impactos das interrupções nas cadeias de suprimentos e de custos mais altos, especialmente de energia.

As previsões agora indicam que os lucros do S&P 500 no terceiro trimestre terão aumento de 32% em relação ao mesmo período do ano anterior, segundo dados do IBES, da Refinitiv.

“Estamos começando a entrar em um rali movido a lucros aqui que eu espero que dure. Veremos realmente os resultados nas próximas semanas, com balanços de um grande volume de empresas em todos os setores”, disse Peter Tuz, presidente da Chase Investment Counsel, em Charlottesville, Virgínia.

As ações da Alcoa Corp saltaram 15,2%, depois que a produtora de alumínio relatou resultados mais fortes do que o esperado. A companhia anunciou ainda um programa de recompra de ações no valor de 500 milhões de dólares e pagamentos de dividendos trimestrais em dinheiro.

O índice Dow Jones subiu 1,09%, a 35.295 pontos, enquanto o S&P 500 ganhou 0,746013%, a 4.471 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq avançou 0,5%, a 14.897 pontos.

O Dow Jones saltou 1,6% na semana, maior ganho percentual desde a semana finda em 25 de junho. O S&P 500 teve seu maior acréscimo semanal desde 23 de julho.

Saiba mais