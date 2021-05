Wall St se recupera com impulso de tecnologia após dados de auxílio-desemprego

Por Medha Singh e Sruthi Shankar

(Reuters) – As ações de tecnologia ajudavam os principais índices de Wall Street a se recuperar nesta quinta-feira, após três sessões de perdas, depois de dados mostrarem que menos norte-americanos entraram com pedidos de auxílio-desemprego na semana passada, enquanto investidores ignoravam um salto nos preços ao produtor.

Dados do Departamento do Trabalho dos Estados Unidos mostraram que os preços ao produtor subiram 0,6% no mês passado, após ganho de 1% em março. Um relatório separado mostrou que os pedidos semanais de auxílio-desemprego nos EUA aumentaram em 473 mil.

Um salto nos preços das commodities, escassez de mão de obra e dados de preços ao consumidor muito mais fortes do que o esperado desta semana alimentaram preocupações sobre a inflação, que poderia forçar o Federal Reserve a aumentar os juros apesar de suas garantias de que a elevação nos preços será temporário.

As perdas nos últimos três dias deixam o S&P 500 em baixa de 4% em relação a sua máxima recorde de fechamento alcançada na sexta-feira, enquanto o Nasdaq estava cerca de 8% aquém de seu pico histórico de 29 de abril.

As ações de tecnologia e consumo não essencial, as mais prejudicadas entre os 11 principais setores do S&P nesta semana, lideravam os ganhos nesta quinta-feira.

Às 11:42 (horário de Brasília), o índice Dow Jones subia 1,43%, a 34.067 pontos, enquanto o S&P 500 ganhava 1,363265%, a 4.118 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq avançava 1,3%, a 13.201 pontos.

Veja também